Методи 1940-х років: як Росія в тимчасово окупованих містах переконує людей припинити чинити опір

Методи 1940-х років: як Росія в тимчасово окупованих містах переконує людей припинити чинити опір

Окупанти закликають людей здатись.

Російські окупанти в тимчасово захоплених містах починають агітувати місцевих жителів за приєднання до РФ.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України

Так, у Бердянську окупанти поширюють листівки, основним наративом яких є необхідність приєднання України до складу Росії. У тексті таких листівок йдеться про нібито боротьбу РФ проти нацистських угруповань, зокрема полку "Азов".

"Все зазначене цинічно подається ворогом як безальтернативний варіант розвитку подій. Іншим проявом недолугості роботи російських пропагандистів є агітаційні радіовключення в Маріуполі. Тут ворог фактично погрожує населенню міста, зазначаючи, що єдиною можливістю вижити є припинення чинити опір, здача зброї та вихід з міста "гуманітарними коридорами", створеними РФ. Але агітаційні методи їх пропаганди зразка 1940 років просто не діють на українців, бо всі ми знаємо, за що боремося", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Центральному розвідувальному управлінні повідомляли, що російська армія може подвоїти зусилля в наступі в Україні, проте український народ люто чинитиме опір.

Тим часом 8 березня президент США Джо Байден заявив, що Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але не зможе захопити всю країну.

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