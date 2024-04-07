"Методика тарганів": окупанти випробували нову тактику в районі Кринків – Гуменюк

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк повідомила, що окупаційна армія РФ намагалася змінити тактику наступу в районі Кринків в Херсонській області у спробах витіснити ЗСУ із займаних плацдармів. Але ці спроби виявились нерезультативними.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

"Ворог випробовував нову тактику. Днями в зведеннях Генштабу ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів – до 16 доходило. Вони намагались підібрати тактику, яка буде для них результативною", - розповіла вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти створювали велику кількість малих штурмових груп, якими, за "методикою тарганів", намагались атакувати з різних боків плацдарми ЗСУ.

"Були відбиті всі штурми. Наразі окупанти знову перейшли до більш сталої і звичної тактики – шість штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху", - резюмувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, Сирський заявив про складну ситуацію на фронті і назвав головну мету РФ.

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