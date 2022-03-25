Метою вторгнення Росії було "повне визволення Донбасу" - Міноборони РФ

Кремль нібито не планував штурмувати заблоковані українські міста, щоб уникнути руйнувань та жертв

Метою вторгнення Росії було "повне визволення Донбасу".

Про це заявили у Міноборони РФ, пише російське пропагандиське видання РБК.

У відомстві повідомили, що Кремль нібито не планував штурмувати заблоковані українські міста, щоб "уникнути руйнувань та жертв".

Водночас РФ розглядала два варіанти проведення військової операції: на території так званих “Л/ДНР” та по всій Україні.

Проте там вирішили, що "при концентрації лише на республіках Донбасу Київ міг би постійно підживлювати свої сили".

Читайте також: