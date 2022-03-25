Метою вторгнення Росії було "повне визволення Донбасу" - Міноборони РФ

Кремль нібито не планував штурмувати заблоковані українські міста, щоб уникнути руйнувань та жертв
Метою вторгнення Росії було "повне визволення Донбасу".
Про це заявили у Міноборони РФ, пише російське пропагандиське видання РБК.
У відомстві повідомили, що Кремль нібито не планував штурмувати заблоковані українські міста, щоб "уникнути руйнувань та жертв".
Водночас РФ розглядала два варіанти проведення військової операції: на території так званих “Л/ДНР” та по всій Україні.
Проте там вирішили, що "при концентрації лише на республіках Донбасу Київ міг би постійно підживлювати свої сили".
Читайте також:
- Ірпеню та Бучі присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України"
- Корабель окупантів обстріляв курортне селище під Одесою, після чого оголосив "гарантії безпеки"
- У Сумській області окупанти розстріляли пенсіонерів на власному подвір’ї