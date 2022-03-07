Метро у Києві продовжує працювати у режимі перевезень, орієнтовний інтервал руху - 40 хвилин

Метро у Києві продовжує працювати у режимі перевезень, орієнтовний інтервал руху - 40 хвилин

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.

Київський метрополітен у столиці працює в режимі перевезень.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у понеділок, 7 березня.

Інфографіка: t.me/kyivmetroalerts

Так, рух червоною лінією організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет".

Синьою лінією поїзди курсують ст. "Героїв Дніпра" - ст. "Теремки". Без зупинки на станціях:

"Майдан Незалежності"

"Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях:

"Палац спорту",

"Кловська",

"Золоті ворота"

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття", - йдеться в повідомленні.

Ніч проти 7 березня у Києві пройшла спокійно. Після завершення комендантської години, відкрилися продовольчі магазини, аптеки та зоомагазини, почав працювати наземний комунальний транспорт та метрополітен.