Межа Київщини і Житомирщини вдень потерпає від ворожої артилерії, а вночі від авіанальотів

Межа Київщини і Житомирщини вдень потерпає від ворожої артилерії, а вночі від авіанальотів

Але українські захисники нещадно нищать ворога як на землі, так і в повітрі.

Повітряні тривоги щоночі й запеклі бої – цілодобово. На межі Житомирської та Київської областей цивільні жителі нині більшу частину свого життя проводять у бомбосховищах. На вулицю не виходять через ворожі бомби й ракети а ще, щоб розв'язати руки нашим військовим. Ті, завзято узялися за справу - вигнання російських окупантів з української землі

Про це йдеться в ТСН.

Ранкове вуличне прибирання - це нині найперша справа. Всю ніч, Наталія Петрівна із Зоєю Іванівною провели у схованках. Твердять, що тут немає жодного, навіть напіввійськового об'єкта. Навіщо, свої ракети росіяни скерували у середмістя Малина, геть не розуміють. «У тій стороні без кінця бахкає! На фабриці нашій», - каже жінка.

Це, саме “у тій” стороні, від ранку вибухали ворожі міни. Там, починається Київщина і тепер - Іванківський, контрнаступальний плацдарм. «В них система: вдень працює артилерія - ствольна артилерія, міномети, “Гради”, “Урагани”, а надвечір, вже коли сутінки - вже починає працювати їхня авіація», - каже військовий.

Діра, у стіні житлового будинку, результат влучання російського касетного боєприпасу. Людям, відверто пощастило, ракета пройшла наскрізь і розірвалася на городі. Та, навіть, реактивні “Гради з “Ураганами”, каже “Сайгон” - не найбільше лихо.

"Щодня авіанальоти, ми вже збились рахувати. Сьогодні два винищувачі - дві “СУшки” працювали, але наше ППО їх відігнало", - кажуть місцеві.

Під два метри зростом, Микита, не раз виходив зі своїм підрозділом на передову на Донбасі. Зізнається, за всі 8 років визвольної війни там, такого не було. Вибух того боєприпасу, що пролунав після - дуже гучного й неприємного свисту, каже “Сайгон” бачив на власні очі. Зізнається: добре, що - зі сторони. «Це був авіаналіт - скинули “ФАБочку” сюда. Ну, бачите, як-би… Це добре, що ніхто крім лісу не постраждав», - каже “Сайгон”.

“ФАБочка” - як її лагідно назвав “Сайгон”, то некерована фугасна авіаційна бомба. Розміри вирви свідчать - тут, ймовірно, розірвалася - ФАБ-500. Такими, росіяни вбивають українців у Харкові, Чернігові, Маріуполі. Тепер, ними бомбардують і Київщину з Житомирщиною просто серед білого дня.

Постійні повітряні тривоги на межі Житомирської та Київської областей – як почуваються місцеві

Опівдні, у небі над Житомирщиною точаться справжні повітряні дуелі. У небі кола нарізають, вочевидь, ворожі літаки, із землі, по ним, виходять українські протиракети.

Свій фронтовий хліб, українські ППО, точно їдять не дарма. Наші гірські штурмовики знищили у небі над Київщиною пару ворожих винищувачів та гелікоптер. На землі, російське військо, не втомлюється кришити українська піхота.

Днями, “Едельвейси” розбили російських спецпризначенців, що припленталися в Україну аж із Далекого Сходу. Здобули – трофеїв.

У Малині, чужинські бомбардувальники, розтрощили церкву. На друзки розлетілася невелика одноповерхова споруда, поруч. Російські бомби впали на площі. Та синьо-жовтий прапор, хоч і добряче пошматований, та встояв.

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