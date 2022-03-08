Російська сторона згодна організувати евакуаційний коридор з міста Суми.

Міжнародна гуманітарна організація “Червоний хрест” заборонила Україні використати її емблему, щоб евакуювати мирних людей.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російська сторона згодна організувати евакуаційний коридор з міста Суми. І не лише для українців, а й для іноземців, які приїжджають до нашої країни для здобуття освіти.

“Мені сказали, що “Червоний хрест” забороняє використовувати емблему на машинах, які виконують гуманітарні місії. Наче це їхня власність. І це показово. Це багато говорить про те, що деякі впливові люди вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо, і я цього не допущу. Я звертатимуся безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не прикладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити війну”, — акцентував Володимир Зеленський.

Читайте також: