Ми бачили сьогодні страшні наслідки російського нашестя і будемо сприяти проведенню розслідувань - Драґі

Ми бачили сьогодні страшні наслідки російського нашестя і будемо сприяти проведенню розслідувань - Драґі

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі пообіцяв сприяти проведенню розслідувань військових злочинів армії РФ на території України, побачивши наслідки російського нашестя у Ірпені.

Італія буде сприяти проведенню необхідних розслідувань для документації військових злочинів, які вчинили російські військові на території України.

Про це 16 червня під час брифінгу в Києві сказав прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі.

"Ми бачили сьогодні страшні наслідки російського нашестя. Ми повністю підтримуємо і будемо сприяти проведенню необхідних розслідувань для того, щоб документувати ці військові злочини. Результатом обстрілів став жах і переляканість, але я чув також від людей надію і сподівання. І ці сподівання ми покликані підтримати і допомогти Україні відбудувати своє майбутнє. Ми дуже хочемо миру, ми хочемо, щоб не постраждали інші міста, але Україна має оборонятися, щоб досягнути миру", - сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс вранці 16 червня прибули до Києва.

Європейські лідери провели переговори із президентом України Володимиром Зеленським і відвідали зруйнований окупантами Ірпінь та на власні очі побачили наслідки злочинів путінської армії під українською столицею.