"Ми бачили таке хіба що у фільмах жахів" - Байден про знищений окупантами Маріуполь

"Ми бачили таке хіба що у фільмах жахів" - Байден про знищений окупантами Маріуполь

Байден висловив бажання відвідати Україну, однак, за його словами, йому це не дозволяють робити.

Президент США Джо Байден знову назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем і запевнив, що він відповідатиме за зруйновані міста та вбивства невинних українців.

Про це він сказав на зустрічі у польському Жешуві з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.

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"Наші зусилля мають бути спрямовані на те, щоб зупинити руйнування, спричинені людиною, яку я назвав воєнним злочинцем. Думаю, що він (Путін – ред.) відповідає цьому визначенню",- сказав Байден.

Очільник Білого дому нагадав, що 10 млн українців були змушені були залишити свої домівки через війну, зокрема 3,8 млн, у тому числі мільйон дітей, виїхали з країни. Також він звернув особливу увагу на місто-героя - Маріуполь, яке зазнає найбільших руйнувань.

"Я бачив ці катастрофи, дітей, немовлят, матерів. Не треба розуміти їхньої мови, а достатньо подивитися їм глибоко в очі, цей біль, який є в їхніх очах... Немає нічого гіршого для батьків за страждання дітей. Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів", - додав Байден.

Також під час зустрічі Байден розповів, що має велике бажання відвідати Україну, аби побачити все на власні очі, що там відбувається. Однак, за словами президента США, йому "не дозволяють це зробити".

Нагадаємо, літак з Анджеєм Дудою на борту, який прямував на зустріч з американським президентом Джо Байденом, здійснив аварійну посадку. З технічних причини літак був змушений повернутися в аеропорт імені Шопена, що у Варшаві.