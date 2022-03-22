“Ми бачимо результат - деяких міст немає”: Зеленський прокоментував застосування РФ забороненої зброї

Український президент розповів про знущання над полоненими і звірячі вбивства, скоєні окупантами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія веде агресивну війну, не зважаючи на жодні правила та міжнародні конвенції.

Про це він говорив в інтерв'ю суспільним мовникам, яке 21 березня показали в ефірі українських телеканалів.

За його словами, російські окупанти щоденно застосовують різні види зброї, серед якої - така, що заборонена міжнародними конвенціями.

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"Ми бачимо з вами результат — ми бачимо, наприклад, що Волновахи більше немає. Гостомеля майже немає. Деяких міст наших - немає", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що ракетні обстріли відбуваються як з території Росії, так і з Білорусі. "І Білорусь це визнала, Лукашенко офіційно сказав, що було декілька ракет", - нагадав він.

Окрім того, Зеленський розповів про звірства окупантів щодо українських полонених.

"Ми можемо сказати, що ці хлопці були вбиті, але не можемо показати, як це відбулося. Ніяких правил не існує", - сказав президент.

Недотримання правил ведення війни Володимир Зеленський пояснює тим, що у складі підрозділів російської армії перебувають не тільки військовослужбовці, але й різноманітні бойовики та найманці, зокрема, із території Сирії, для яких не існує жодних правил.

Нагадаємо, в Україні продовжують гинути люди від обстрілів російських окупантів. 16 березня відбулися два масові вбивства – у Чернігові та Маріуполі Донецької області.

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