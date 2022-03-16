"Ми бачимо страждання, але..": генсек НАТО прокоментував ймовірність закриття неба над Україною

"Ми бачимо страждання, але..": генсек НАТО прокоментував ймовірність закриття неба над Україною

НАТО категорично вирішило не закривати небо над Україною.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів оборони країн Альянсу заявив, що вони не закриватимуть небо над Україною.

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Про це він сказав під час пресконференції, пише Guardian.

За словами Столтенберга, країни НАТО є єдиними у підтримці позиції альянсу, який не встановлюватиме безпольотну зону в Україні, незважаючи на неодноразові заклики її президента Володимира Зеленського.

"В Україні не буде розгортання повітряних чи наземних сил та засобів, і це єдина позиція наших союзників. Ми бачимо руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні, але це може стати ще гіршим, якщо НАТО вживе заходів, які перетворять це на повномасштабну війну між НАТО та Росією", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, р адник США з національної безпеки Джейк Салліван спілкувався з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Також США попередили РФ про наслідки використання хімічної зброї проти України.

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