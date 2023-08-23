Ми беремо все, що нам дають: Зеленський відповів, чи готова Україна отримати від Фінляндії винищувачі F-18

Наша держава потребує літаків F-16, проте не відмовиться від будь-якої допомоги.

Україна готова отримувати будь-які типи літаків, зокрема й винищувачі від Фінляндії F-18 Hornet, які там планують вивести з експлуатації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, пріоритетними для України є саме F-16 – через їхню кількість, яка може забезпечити потреби українських Повітряних сил. Проте наша держава готова отримувати будь-які типи літаків.

"Ми на війні. Ми беремо все, що нам дають, щоб захищати свою державу. Ми готові навчатися на всьому, що пливе і що літає. Якщо Фінляндії не потрібні F-18, то давайте – ми із задоволенням їх приймемо", – наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що Україна зацікавлена в більшій кількості бронетранспортерів. Зокрема, це питання обговорювалося під час зустрічі з прем’єром-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Нагадаємо, що окупанти на День Незалежності України можуть посилити ракетні атаки.

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