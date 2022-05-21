"Ми боротимемося за повернення кожного нашого військового": Верещук зустрілась з рідними полонених морпіхів з "Азовсталі"

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зустрілася з рідними полонених морпіхів із 36-ї бригади, які перебували на "Азовсталі".
Під час розмови Верещук запевнила рідних захисників Маріуполя, що Україна поверне додому кожного військовослужбовця.
Про це міністерка написала на своїй сторніці у Telegram.
"Сьогодні у Будинку офіцерів зустрічалися з рідними полонених морпіхів із 36-ї бригади. У цей непростий та тривожний час щира розмова між владою та рідними військових особливо важлива. Тримаємося разом, зберігаємо спокій, підтримуємо один одного. Ми боротимемося за повернення кожного нашого військового!", - зазначила Верещук.
Зауважимо, 20 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що з "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей. За даними міністерства оборони Великої Британії, з "Азовсталі" евакуювали 1700 захисників Маріуполя, українська влада не називає кількість військових.
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