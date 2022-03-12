"Ми будемо намагатись кожного дня, щоб рятувати наших людей", - Зеленський про "зелені коридори"

"Ми будемо намагатись кожного дня, щоб рятувати наших людей", - Зеленський про "зелені коридори"

За словами президента, російська сторона повинна забезпечити тишу по кожному з маршрутів.

У Маріуполь у суботу, 12 березня, вдалося відправили гуманітарний вантаж. Запрацював "зелений коридор" для евакуації мешканців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ми будемо намагатись кожного дня, щоб рятувати наших людей. Я вдячний кожному водію, який намагається реалізувати цю складну місію, вдячний представникам церкви, які долучились до намагань захистити гуманітарний коридор у Маріуполь від обстрілів. Українські війська зі свого боку гарантують повну тишу по всьому маршруту, щоб Маріуполь отримав їжу, отримав воду, отримав медикаменти і, щоб мирні мешканці міста Маріуполь могли виїхати на безпечну територію", - зазначив він.

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За словами глави держави, також підготовлені гуманітарні коридори із Макарова, Бородянки, Тростянця, Сум, Полтави, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля, Пологів, Токмака, Гостомеля, Козаровичів, Микуличів та Андріївки в Київській області.

"Російська сторона повинна забезпечити тишу по кожному з цих маршрутів. Інакше, що тоді взагалі може гарантувати Росія на будь-яких переговорах?", - резюмував президент.

ТСН.ua