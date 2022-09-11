"Ми будемо зі світлом і газом. І без вас": Зеленський звернувся до росіян та показав наслідки ракетних ударів

Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією. Зеленський додав, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як російські "дружба й братерство".

Про це президент написав у соціальних мережах.

Володимир Зеленський назвав обстріли Харкова черговим терористичним актом РФ.

"Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів. Знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській – часткові проблеми з живленням", - пояснив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що таким чином окупанти не зможуть зламати опір українців, які ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з окупантами.

"Ви досі думаєте, що ми "адін народ"? Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого й не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми? Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство", - наголосив президент.

Зеленський додав, що громадяни України матимуть і їжу, і газ, і світло та житимуть спокійним життям без російських окупантів.

"Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!", - написав президент та опублікував відео обстрілів Харкова.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики.

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