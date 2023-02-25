"Ми були в дуже складній ситуації": Залужний згадав початок війни і розповів про важливий задум

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, згадуючи початок війни, каже: Україна була у складному становищі. Втім, наголошує він, ЗСУ морально були готові вбивати росіських окупантів.

Про це він розповів у документальному проєкті Дмитра Комарова.

"Ми були в дуже складній ситуації. Єдиний шанс - виробити такий задум, який дозволив би в найкоротший термін завдати противникові максимальних втрат. Для того, щоб він відмовився від вирішення своїх основних стартегічних завдань та засередився на іншому", - заявив воєначальник.

Залужний каже, що, на його думку, військова наука у Росії розвинена на високому рівні. Саме тому ворогу детально планував свою "спецоперацію".

"Відповідно, підходячи до такого питання, як повномасштабна агресія проти України, підготовка до неї проходила комплексно щодо всіх сфер діяльності збройних сил РФ. Я в цьому впевнений, ця операція планувалася досить детально", - сказав Валерій Залужний.

Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну головнокомандувач звернувся до українців з заявою. Валерій Залужний заявив, що основа нашої стійкості - люди. За його словами, за девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь.

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