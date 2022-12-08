Ми це вже пробували з Гітлером: очільник МЗС Словаччини - про заклики деяких політиків домовлятися із Путіним

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер, коментуючи заклики деяких політиків та посадовців про необхідність переговорів із Путіним, нагадав про наслідки спроб домовитися з Адольфом Гітлером.

Про це дипломат сказав під час брифінгу із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Очільник МЗС Словаччини запевнив, що його країна добре вивчила уроки історії. Качер наголосив, що Словаччина буде підтримувати Україну до перемоги.

"Тим, хто каже, що "ми хочемо миру, ми за переговори", ми завжди кажемо, що це вже пробували з Гітлером - від нас, за нашими спинами хтось намагався їх проводити. Ми знаємо, що це призвело до руйнування тодішньої Чехословаччини й Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії та будемо підтримувати вас до самого кінця. А кінець - це коли ви скажете. Це український варіант миру", - сказав Качер.

Він впенений, що Україна переможе та поверне свої суверенні території.

Підтримка Словаччини України

Від почаатку повномасштабного вторгнення Росії Словаччина допомгає Україні. 8 грудня міністр закордонних справ Словаччини запевнив, що Братислава надасть Україні новий пакет військової допомоги. Крім того, країна обіцяє зробити усе, щоб українцям було легше пережити зиму.

Також відомо, що Словаччина збирається виробляти боєприпаси спеціально для України. Йдеться про боєприпаси необхідних калібрів - 120 мм, 155 мм.

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