"Ми це зробили!": Вперше за довгий час вдалося провести евакуацію з Сєвєродонецька

"Ми це зробили!": Вперше за довгий час вдалося провести евакуацію з Сєвєродонецька

З Сєвєродонецька Луганської області 14 травня вдалося провести евакуацію цивільних – вперше за довгий час.

З міста вдалося вивезти 17 людей, з яких троє – діти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Після таких подій завжди собі кажеш: "Ми це зробили!" Протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителіа міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ!" – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, раніше тривалий час неможливо було провести евакуацію з Луганської області через те, що російські війська прорвалися до Білогорівки. Евакуація стала можливою після того, як окупантам дали відсіч українські військові.

Нагадаємо, за даними МВС, на сьогодні ключові бойові дії зосереджені в Луганській області, зокрема в районі Сіверського Донця.

Історії людей, які евакуюються з Донецької та Луганської областей

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