"Ми чекаємо від вас щасливої звістки": Ердоган впевнений, що перемовини між Україною та РФ відновлять мир

Вчора ввечері представники України прибули до Туреччини на переговори з Росією.
Сьогодні у Стамбулі відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та Росією.
Вчора українська делегація прибула в Туреччину для перемовин з Росією.
Перед початком переговорів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звернувся до обох делегацій.
"Ми вступаємо в дуже важливий період. Ви, як делегації взяли на себе велику відповідальність. Ми чекаємо від вас щасливої звістки. Ви під лідерством керівників ваших країн відновлюєте основи мирного процесу", - сказав він під час виступу.
Раніше Ердоган заявив, що проведе коротку зустріч з представниками Росії та України перед перемовинами у Стамбулі. За його словами, у перемовинах між РФ та Україною спостерігається "позитивна динаміка".
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