Ми чітко розуміємо, що ми робимо: Зеленський розповів деталі, як проходить контрнаступ ЗСУ

Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що спецоперацію зі звільнення Харківщини українська армія виконала в ті терміни, як це було заплановано.

Про це очільник України сказав в інтерв'ю Reuters, відео якого опублікував на своїй сторінці у телеграм-каналі.

"Ми чітко розуміємо, що ми робимо. Військові виконують задачі, які до цього були розроблені. Перша операція була виконана абсолютно в ті терміни, на які ми всі розраховували. Якісь деталі наступу я не готовий оприлюднювати. Ми готувалися і створили інформаційну тишу, яка дала нам перемогу і можливість правильно підготуватись і зробити неприємний сюрприз ворогу. Я вважаю, що ми повинні діяти за такою самою тактикою, а хвалитися будемо, напевно, як встановимо весь наш контроль впродовж усього кордону. Це остаточна мета", - наголосив український президент.

Як вважають американські дипломати, блискучому контрнаступу у Харківській області сприяло те, що російські війська були деморалізовані через погане керівництво в армії, неадекватні ланцюжки постачань та відсутність реальної підготовки до відсічі, з якою вони стикнулися в Україні з боку як військових, так і цивільних.

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