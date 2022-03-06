"Ми цивілізована правова країна": Офіс генпрокурора контролює, як утримують полонених росіян

"Ми цивілізована правова країна": Офіс генпрокурора контролює, як утримують полонених росіян

Венедіктова провела координаційну нараду з державними і правоохоронними органами.

Офіс генерального прокурора вживає всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Twitter.

"Провела координаційну нараду з державними і правоохоронними органами щодо питання військовополонених. Ми цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими", - написала вона.