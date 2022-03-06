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"Ми цивілізована правова країна": Офіс генпрокурора контролює, як утримують полонених росіян

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"Ми цивілізована правова країна": Офіс генпрокурора контролює, як утримують полонених росіян

Ірина Венедіктова/Facebook

Венедіктова провела координаційну нараду з державними і правоохоронними органами.

Офіс генерального прокурора вживає всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Twitter.

"Провела координаційну нараду з державними і правоохоронними органами щодо питання військовополонених. Ми цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими", - написала вона.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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