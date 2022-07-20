"Ми цю "котлету" готуємо до нарізання": Арестович розповів, як ЗСУ готуються звільняти Херсон

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові створюють умови для "просідання" бойових можливостей російських окупантів у тимчасово захопленій ними частині Херсонської області.

Арестович наголосив, що "таке угруповання ніхто ніякими перемир'ями перебивати не буде".

Про це він розповів у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

"Ми ж бачимо системну роботу (ЗСУ – ред.) по складах, командних пунктах, деяких інших об'єктах, мостах. Все це в сукупності, навіть невійськовій людині, про щось дуже конкретно сигналить. Сигналить про те, що ми цю "котлету" готуємо до нарізання і поїдання. І зрозуміло, що таке угруповання ніхто ніякими перемир'ями перебивати не буде", – повідомив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення Херсона може бути або тригером для того, щоб посипалася уся оборона РФ, або це буде першим етапом початку контрнаступальної операції ЗСУ.

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