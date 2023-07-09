"Ми давали присягу": Святослав "Калина" Паламар відповів, чи звільнятиме Україну від окупантів

Легендарний український командир подякував Зеленському та усім, хто причетний до їхнього звільнення із полону Росії.

Заступник командира "Азову" Святослав Паламар ("Калина") після повернення із російського полону виступив із першою заявою, у якій розповів, чи планує повертатися на військову службу.

Про це "Калина" сказав під час виступу у Львові 8 липня.

"Переповнюють емоції, але повинен сказати. Завжди думав, як образно, без подробиць описати нас у Туреччині. І спадають на думку лише слова відомої української поетеси, мати поезії Лесі Українки. Це те, як нам було у Туреччині", - поділився враженнями "Калина".

Далі він процитував вірш Лесі Українки, змінивши останні фрази.

"Ми паралітики з блискучими очима,

Душею сильні, волею слабкі,

За спинами у нас ростуть орлині крила,

Але кайданками ми були прикуті до турецької землі", - сказав легандарний українснький командир, подякувавши Зеленському, його команді та усім, хто "знайшов ключик, щоб відкрити кайданки".

"Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу", – заінтригував він.

Повернення командирів "Азовсталі" до України: що відомо

Нагадаємо, через пів року, 8 липня, до України із Туреччини із російського полону повернулися легендарні командири "Азовсталі" - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У цей же день ввечері глава держави та "азовці" прибули до Львова. Там відбувся молебень до 500-го дня війни.

У Росії образилися на Туреччину, бо вона нібито повернула командирів захисників "Азовсталі" до України без узгодження цього питання з Москвою. Із такою заявою виступив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

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