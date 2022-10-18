"Ми для них ціль №1 завжди": Маляр назвала три основні складові, які не дозволять російській агресії повторитися

Після перемоги у війні Україна має повністю перетворитися на державу, яка завжди готова відобразити опір російського нападу.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українці мають розуміти, що Росія завжди буде ворогом України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для медіаплатформи "Ми –Україна".

"Це головне про що ми зараз повинні домовитися в нашому суспільстві і зрозуміти. Навіть після нашої перемоги, яка неодмінно буде, Росія нікуди не зникне, це наш споконвічний ворог. Така геополітика. Так сталося, що наша батьківщина стоїть поряд з країною, яка є імперією, яка завжди буде мати імперські амбіції, яка по суті недоімперія без України. Ми для них ціль №1 завжди", – заявила вона.

За словами Маляр, для України не має значення, хто у Росії перебуває при владі.

"Для цього ми повинні зрозуміти, що для нас не має значення, хто там при владі. В них помирає один Путін і приходить інший Путін. Це така культура, це такий соціум і це така держава. Тому у нас власне у разі їхнього розпаду, ми повинні розуміти, що буде залишатися ось ця імперська частина, яка буде зазіхати на Україну. Ми повинні усі усвідомити і домовитися, що в нас тільки один шлях. Ми повинні після перемоги повністю перетворитися на державу, яка завжди готова відобразити опір російського нападу, і ми повинні зробити все, аби більше цього не сталося", – підкреслила вона.

Заступниця міністра назвала три головні компоненти, які не дозволять війні повторитися.

"Перше – це повна мілітаризація, військовий режим існування: кожна людина повинна бути підготовлена, у нас повністю повинно бути забезпечено все озброєння для цього, повинна бути високопрофесійна армія. Друге – це економіка. Наша економіка повинна бути такою, щоб Росії було дорого сюди йти. Третє – союзи і домовленості з іншими державами. Ви самі бачите, що у нашій війні без допомоги західних партнерів нам було би вкрай складно вистояти. У нас є дух, у нас є опір, професійність, але нам потрібна зброя. Оці три компоненти – це наш пожиттєвий рецепт, якщо ми хочемо, щоб Україна існувала як держава", – підсумувала Маляр.

Поразка Росії у війні

Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня заявив, що Росія вже перебуває в атмосфері своєї поразки та безнадії у війні. На думку глави держави, в окупантів немає і не буде шансів виграти.

Цього ж дня Подоляк сказав, що світ нарешті повинен зрозуміти – виконання ультиматумів РФ лише масштабує війну, зробить її нескінченною, додасть світу нестабільності. Зло треба зупинити й покарати.

За оцінками американського політолога і філософа Френсіса Фукуями, мобілізація в Росії не вплине масштабно на ситуацію із війною, а Україна має шанси перемогти до кінця зими.

Коментуючи війну в Україні, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що наддержави і раніше програвали війни, проте Росія – не наддержава. Міністр гадає, що окупанти програють війну через свій потенціал і помилкові "стратегічні припущення" керівництва РФ.

За оцінками головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війна не закінчиться до кінця 2022 року, проте триватиме вона не роками, а місяцями.

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що станеться після завершення війни Росії проти України.