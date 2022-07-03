"Ми досі стримувались": Захарова прокоментувала вибухи у Бєлгороді та вкотре пригрозила Україні

Напередодні Росія ракетами "Панцир", яких Україна не має на озброєнні, обстріляла російське місто Бєлгород.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова уже встигла у всьому звинуватити Україну та пригрозила "ударами у відповідь".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Захарова вкотре збрехала про те, що Росія нібито не обстрілює житлові будинки в Україні та заявила, що "якщо провокації триватимуть, то РФ нанесе удари у відповідь".

"Ми розуміємо, що ці дії "режиму в Києві" не просто погоджені з його західними кураторами, а швидше за все підказані ними. Робиться це для того, щоб підштовхнути нас до схожих ударів у відповідь. А потім ще більше розкрутити антиросійську істерію. Ми досі стримувались від таких кроків, але будемо дуже уважно стежити за розвитком ситуації. І у випадку чого, їм мало не буде", - збрехала речниця російського МЗС.

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня у російському місті Бєлгород поблизу кордону з Україною пролунали вибухи. Росіяни, як завжди, звинуватили в цьому Україну. Однак блогер Денис Казанський, назвав це черговою провокацією, навівши факти.

Читайте також: