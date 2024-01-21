"Ми дотрималися своєї обіцянки: Буданов про рейди ЗСУ в Криму

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголосив, що попри те, що Крим поки залишається під окупацією Росії, ЗСУ дотрималися своєї обіцянки, адже неодноразово влаштовували рейди на півострові.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times.

"Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми дотрималися своєї обіцянки. Цього літа наші підрозділи неодноразово заходили до Криму", – сказав він, маючи на увазі, що його спецназівці пробираються на півострів для здійснення рейдів на російські бази.

Як пише FT, рік тому Буданов спрогнозував, що українські війська, досягнувши результатів успішних контрнаступів 2022 року, які звільнили більшу частину Харківської та Херсонської областей, просуватимуться аж до Криму.

"Українським військам так і не вдалося рішуче прорвати міцно укріплену оборону Росії: лінія фронту залишилася майже такою, якою вона виглядала рік тому. Але Буданов стверджує, що не помилився", - зауважили журналісти.

Нагадаємо, Буданов прокоментував удари в тилу Росії.

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