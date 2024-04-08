"Ми дуже сильно випереджаємо обставини": військовий експерт прокоментував загрозу нового наступу на Харків

На тлі обговорення загрози наступу російської армії на Харків військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник нагадав, що серйозної аналітичної інформації щодо зосередження на цьому напрямку значних сил противника немає.

Про це йшлося в коментарі Черника під час ефіру телеканалу "Київ24".

"Ми дуже сильно випереджаємо обставини. Немає поки що дійсно серйозної аналітичної інформації, що противник зосередив на цьому напрямку хоча б 40-тисячний корпус. Ми ж розуміємо, що це місто-мільйонник, яке укріплювалося два роки. Попри те, що зараз Харків переживає жахливий ракетно-бомбовий удар, місто стоїть і тримається", – сказав він.

Також Черник нагадав про те, скільки тривало намагання захопити 70-тисячний Бахмут. Його противник не міг взяти понад 10 місяців, а Авдіївку "ворог проходив 10 років".

"Особливо важкими є останні 4 місяці, допоки вони по-справжньому все не протиснули. Тому казати про те, що Харків уже під серйозною загрозою в частині сухопутної операції, на цю хвилину не зовсім коректно", – додав він.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня український президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні повідомив про ситуацію в Харкові.

Глава держави провів сьогодні Ставку, де тематика Харкова та області була основною. Доповідали головком Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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