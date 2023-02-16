"Ми готові": Данілов назвав дату, до якої Росія готує нову ракетну атаку

Росіяни планують нову масову ракетну атаку України до річниці повномасштабного вторгнення, 23-24 лютого. Україна готова до потенційного обстрілу і він жодним чином не вплине на перебіг війни.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в етері телемарафону.

Секретар РНБО допускає, що окупанти можуть відкоригувати свою тактику й пускати ракети в нічний час, як це сталося цієї ночі, 16 лютого.

"Вони готуються і будуть намагатися саме до 23-24 лютого спробувати здійснити масовану атаку. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові… Чи вплине це на хід війни? Ні. Ми обов’язково переможемо", – сказав Данілов, наголосивши, що українцям варто зберігати спокій.

Він запевнив, що Україна впорається з цим можливим обстрілом і обов'язково переможе.

"Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки після того, як "приймали" за один день 115-120 ракет. Впораємось і з цим днем. Так, ще раз скажу, буде важко. До цього треба готуватися. Треба зберігати максимальний спокій. Розуміти, що ми обов’язково переможемо", – наголосив він.

За словами Данілова, вже цього літа українці бачитимуть "зовсім іншу" ситуацію на фронті та загалом.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник вважає, що російські війська до 24 лютого можуть вдатися до диверсій в Україні чи на території Європи, не виключається імовірність ще однієї ракетної атаки.

Майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман теж вважає, що російська армія може готувати провокації до річниці повномасштабного вторгнення і не лише в Україні. Великий новий наступ РФ є малоймовірним.

Натомість голова МЗС України Дмитро Кулеба анонсував "великі події" на річницю повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що агресор "запам'ятає цей день".

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