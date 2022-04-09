"Ми готові до будь-яких сценаріїв": Синєгубов розповів, чи спробує РФ знову захопити Харків

"Ми готові до будь-яких сценаріїв": Синєгубов розповів, чи спробує РФ знову захопити Харків

Збройні сили України "відпрацювали на повну",обороняючи Харків.

Попри те, що армія Російської Федерації не змогла захопити Харків, ворог не залишив свою ідею ні щодо міста, ні щодо області.

Таку думку голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов висловив в інтерв'ю “НВ”.

За його словами, Збройні сили України "відпрацювали на повну",обороняючи Харків, а Росія наземну битву програла.

Синєгубов наголосив, що на спробах взяти місто російські окупанти втратили дуже велику кількість живої сили, броньованої техніки, авіації, десанту.

“Ми готові до будь-яких сценаріїв. Ми розуміємо, що свою ідею ворог не полишив щодо ані міста Харків, ані області. Звичайно, зараз акценти більше стосуються Донецької та Луганської областей, однак ми розуміємо, що акценти на Харківській області будуть зосереджуватися зокрема. Тому наші Збройні сили постійно нарощують свою військову присутність тут і зміцнюють свої позиції”,- наголосив очільник області.

Нагадаємо, Снєгубов повідомляв, що у Харківській області залишається складною ситуація на Ізюмському напрямку. Армія Російської Федерації намагається обійти Ізюм із позиції Збройних сил.

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