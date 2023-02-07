"Ми готові до будь-якого розвитку подій": Данілов розповів про новий наступ росіян

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські загарбники готуються до нового наступу.

Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

«Вони готуються. … 24 лютого. Підходить річниця цих подій, які у них відбулися. Звітувати особливо немає про що, бо крім того, що терористи захопили Запорізьку атомну станцію, є територія, яка поки що знаходиться під окупацією (але ми обов’язково її звільнимо), немає жодних таких звітів, які вони свого часу собі намалювали», — сказав Данілов.

Данілов також додав, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

«Розуміємо, що відбувається у ворога, його стан. Я би не говорив на сьогодні, що ми можемо абсолютно розслабитись і перемога вже лежить у нашій кишені. Нам треба буде ще дуже багато працювати, працювати, працювати для того, аби ми звільнили всю нашу рідну землю від цих терористів, які на неї вдерлися, починаючи з 2014 року», — додав він.

Новий наступ Росії

Окупанти погрожують "Битвою за Одесу" та заявляють про наміри захопити увесь південь.

Водночас росіяни посилюють лобові штурми Бахмута та намагаються атакувати одразу на кількох напрямках.

Тоді як полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що широкомасштабного наступу російської армії, про який говорять останнім часом, не бу

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