"Ми готові до відбиття їхнього нападу": в Повітряних силах прокоментували ймовірність атак з Білорусі

ЗСУ готуються до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

Якщо з території Білорусі буде здійснено ракетні запуски по Україні або літаки атакуватимуть українську територію, Повітряні сили ЗСУ відіб'ють повітряний напад.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі "Еспресо".

За його словами, українські сили, зокрема ГУР та СБУ, довели, що можуть проводити унікальні операції на території противника.

"Якщо існуватиме загроза з території Білорусі, ми зробимо все можливе, щоб убезпечити наш повітряний простір", - наголосив Євлаш.

За словами Євлаша, Білорусь вже дозволяла РФ атакувати Україну зі своєї території.

"Тому сьогодні ми маємо бути готовими до будь-яких дій противника, в тому числі - удару по повітряних цілях ворога", - додав він.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він готується до війни. Проте експерти вважають, якщо диктатор видасть команди своїм військам, білоруські добровольці зможуть зупинити їхнє просування.

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