"Ми хочемо перекласти на ЗСУ весь тягар війни": Блаженніший Святослав про мобілізацію і зневагу до військових

Блаженніший Святослав Шевчук вважає, якщо українці проєктуватимуть завищені сподівання й очікування щодо військових Збройних сил України, тим самим ми зневажаємо військових.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Тоді думаємо, що вони за нас все можуть зробити. І ось вам приклад, як можемо зневажити Збройні сили України. Все ще є частина українського суспільства, яка думає, що війна – це не їхня справа. Навіть президент сказав, що українці втратили екзистенційне відчуття небезпеки війни", - наголосив він.

На думку Шевчука, часом українці хочуть перекласти на Збройні сили України, як на якогось цапа-відбувайла, весь тягар війни.

"Нехай вони собі там воюють, а ми собі тут будемо займатися своєю справою". Це дуже чітко відчувається тепер, коли поновилися дискусії щодо нового закону про мобілізацію. А захист Батьківщини має бути загальнонародною справою. І таким чином ми повинні відчути свою причетність до Збройних сил України, мусимо все зробити для того, щоб ми як народ могли перемоги в тій війні. Інакше ми Збройні сили зневажаємо. Ми хочемо перекласти на них нашу відповідальність. І ми тоді справді не відчуваємо те, чим живуть наші воїни. Вони там воюють, а ми живемо так, наче війни не було. Чи це не зневага? Думаю, що так", - резюмував Блаженніший Святослав Шевчук.

Нагадаємо, стало відомо, коли запрацює новий закон про мобілізацію.

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