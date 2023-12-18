"Ми хочемо, щоб поняття ЗСУ і корупція були зовсім несумісними" – Залужний

Головнокомандувач наголосив, що ЗСУ мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а не на пошуку їжі, одежі та засобів бронезахисту.

У Генштабі виступають за те, щоб поняття "ЗСУ" і поняття "корупція" були зовсім несумісними. Оскільки військові мають концентруватися лише на виконанні бойових завдань.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час спілкування з журналістами, передає "РБК-Україна".

"Перше, що ми хочемо, щоб поняття "ЗСУ" і поняття "корупція були зовсім несумісні", - сказав Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а "не на пошуку їжі, не на пошуку одежі, не на пошуку засобів бронезахисту".

"Вони (ЗСУ - ред.) мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції не має бути", - підсумував головком.

Нагадаємо, у жовтні Міноборони шокували заявою. Внутрішній аудит виявив розкрадання мільйонів. Йдеться про липові виплати військовим, які насправді були поза межами бойових дій.

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