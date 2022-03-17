Ми хотіли один одному ноги прострілити, аби потрапити у госпіталь – з розмови окупанта з батьками

Ми хотіли один одному ноги прострілити, аби потрапити у госпіталь – з розмови окупанта з батьками

СБУ перехопила нову розмову російського окупанта з матір'ю.

Служба безпеки України оприлюднила чергову розмову російського окупанта з рідними.

Цього разу у перехопленій розмові загарбник пожалівся матері, що тим російським військовим, які відмовлялися воювати, дали вісім років в'язниці.

"У нас 120 осіб відправили назад до бригади у госпіталь з пораненнями. У нас 120 осіб поранено і 350 осіб "200 вантаж". Наша бригада не боєздатна вже, на нас зараз нападуть – нас всіх повалять, у нас ані танків нема, нічого нема – все українці попідривали мінометами", - каже окупант.

Тож, аби зберегти життя, російські військові вигадали спосіб, як втекти з війни:

"Ти знаєш, що ми хотіли зробити? Я тобі по секрету скажу ... ми хотіли патронами 7.62, українськими, коротше, один одного ноги попрострілити і повернутися в госпіталь в Буденовськ ... Відвозять. Так пацани робили. Ми хотіли один одному тупо ноги прострілити, щоб нас забинтували і нас відправили до госпіталю", - розповів окупант.

Читайте також: