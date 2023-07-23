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"Ми із задоволенням дивимося": Скабєєва цинічно прокоментувала удари РФ по Одесі (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
272
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"Ми із задоволенням дивимося": Скабєєва цинічно прокоментувала удари РФ по Одесі (відео)

Пропагандистка Скабєєва цинічно прокоментувала удари РФ по Одесі.

Росіяни вчергове атакували Одесу, зруйнувавши будинки і храм.

Російські загарбники вчергове атакували Одесу у ніч проти 23 липня, випустивши по місту щонайменше п'ять видів ракет. Внаслідок удару є жертви, постраждалі та серйозні руйнування.  

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва цинічно прокоментувала удар армії Путіна по Одесі, заявивши, що вони "із задоволенням" дивляться на атаки.

"Ми, зрозуміло, не агресори, але із задоволенням дивимося на те, як ми вже третю ніч поспіль завдаємо удари відплати", - прокоментувала Скабєєва атаки на Одесу.

"Удари відплати": Скабєєва цинічно прокоментувала атаку по Одесі

"Удари відплати": Скабєєва цинічно прокоментувала атаку по Одесі

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Одеса пережила найпотужнішу ракетну атаку Росії. ТСН.ua. забрав все, що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео).

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Дата публікації
Перегляди
272
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