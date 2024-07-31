"Ми ламаємо голову, що робити": Зеленський відповів, чи можна подолати вето Заходу на удари по РФ

Удари західною зброєю по військових об'єктах на території Росії без дозволу партнерів несуть великий ризик. Адже після цього Україна може більше не отримати допомоги від західних країн.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Водночас президент вкотре дорікнув західним партнерам на тлі заборони ЗСУ вільно використовувати надану зброю для ударів по військових об’єктах на території Росії, звідки ворожа армія обстрілює Україну.

"Це великий виклик, той факт, що ми не можемо використовувати західну зброю, оскільки нам потрібно зупинити ворога", — сказав президент.

Він зазначив, що "дуже наполегливо працює", щоб переконати партнерів дозволити використовувати надану зброю так, як українська армія вважає за потрібне. Однак, за словами Зеленського, партнери досі бояться ескалації.

"Що ви б робили на нашому місці, якби ви знали, що за 30 км від кордону, в бік РФ стоять ракетні установки. За 30, 60, 100 км стоять літаки, які бомблять нас..." — наголосив Зеленський.

Також президент навів приклад, коли установки РСЗВ з території РФ стріляють по українських цивільних.

"Або інша зброя, гради С-300, які вони використовують з Бєлгорода, наприклад, знаючи, що в нас немає прав знищити їх зброєю", — додав він.

Водночас Зеленський виключив можливість подолання вето Заходу, щоб не поставити під загрозу майбутню допомогу Україні.

"Ми ламаємо голову, що робити. Бо якщо ми будемо використовувати зброю наших партнерів без їх згоди, то вони зможуть сказати: "Ми вам більше нічого не дамо". Це ризик", — додав він.

Експерт Павло Нарожний тим часом відповів, чому ЗСУ зараз не може зупинити просування росіян на фронті.

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