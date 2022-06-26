"Ми ледве накивали п’ятами": "ДНРівець" про важкі бої з українськими захисниками (аудіо)

"Ми ледве накивали п’ятами": "ДНРівець" про важкі бої з українськими захисниками (аудіо)

Військовий з так званої "ДНР​​" розповідає дружині, як ЗСУ завдали удару по їхньому підрозділу.

Розвідка України оприлюднила аудіозапис розмови окупанта з так званої "ДНР​​", де він розповідає дружині про важкі бої з українськими захисниками.

Військовий розповідає, що їхній підрозділ ЗСУ "розбили в пух і порох".

"Нас розбили в пух і порох, ми ледве накивали п’ятами. Там поранених, загиблих – пи**ець. Пішли звідти", - розповідає солдат.

За його словами, їхній підрозділ відмовився йти далі.

"Не знаю, зараз вирішуватиметься питання, ми всі у відмову пішли. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали – а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви н***й. Вам треба, ви й вертайтеся", - говорить він.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув на тимчасово окуповані росіянами території України.

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