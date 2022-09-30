"Ми мали чіткі плани, як ця операція має починатися": Буданов розповів, що робила розвідка 23 лютого

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов пригадав як 23 лютого відбувалася підготовка до повномасштабного вторгнення РФ.
Напередодні повномасштабного вторгнення Росії ударна частина підрозділу спеціального призначення вирушила до аеродрому Гостомель, адже українська розвідка знала плани окупаційної армії щодо початку операції.
Про це в етері телемарафону сказав голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"Наш підрозділ спеціального призначення 23 лютого цього року був озброєний і розосереджений. Ударна частина вирушила до аеродрому Гостомель. Ми мали чіткі плани, як ця операція має починатися. Головний елемент цієї операції - Гостомель, щоб зробити швидкий захід до Києва. В принципі весь план РФ базувався на тому, щоб не пізніше ніж на третю добу підняти російський прапор над Адміністрацією президента. Ми розуміли, що, якщо затягнути цю висадку і дати ЗСУ розгорнутися, весь план зруйнується від самого початку. Так і сталось", - сказав він.
Нагадаємо, що за прогнозами воєнної розвідки, війна Росії проти України скоро закінчиться.
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