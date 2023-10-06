"Ми маємо такий величезний "апендикс": військовий експерт розповів про головний напрямок контрнаступу

На Запорізькому напрямку російські окупанти засоредили десантно-штурмову дивізію, яку вони перекинули з Лиманського напрямку. Там прорвано три лінії оборони і зараз є небезпека – це атака з двох флангів.

Про це повідомив в рамках єдиного телемарафону військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, російські окупанти зосередили там десантно-штурмову дивізію, яку вони перекинули з Ліманського напрямку. Вона небезпечна, але вона не в повному складі.

"Основний фокус – це Роботине, це напрямок Токмак... Ми маємо такий величезний "апендикс"... Прорвано три лінії оборони і зараз є небезпека – це атака з двох флангів. Там ворог зосередив ту саму десантно-штурмову дивізію, яку вони перекинули з Ліманського напрямку... Але те, що там зараз... один-два полки піхотних, тобто це залишки десантно-штурмової дивізії. Вона небезпечна, але вона не в повному складі туди прибула", - повідомляє військовий експерт Павло Нарожний.

Експерт також уточнив, що насамперед потрібно убезпечити прорив і розширити його, щоб це угрупування не опинилося в "мішку".

"Зараз ідуть бойові дії біля Новопрокопівки. Завдання зараз - це убезпечити цей прорив і розширити його... щоб фланги в ньому були безпечні, щоб це угрупування не опинилося в "мішку"... Зараз ми прорвали три лінії, куди будуть рухатися Збройні сили України. Біля Токмаку - величезний укріпрайон. Тобто туди можна піти, але дійти до нього це означає в якісь мірі загрузнути... на декілька місяців...", - підкреслює Павло Нарожний.

Утримувати оборону важко бо існує проблема з логистикою і небезпекою флангів.

"Дуже цікава ситуація, що ж далі буде після цього прориву… Зараз в цьому "апендиксу" тримати оборону доволі важко: це проблема з логістикою, це небезпека з флангів… Треба різати з обох флангів, вирівнювати цю лінію оборони, закріплятися… ЗСУ будуть атакувати з середини, або навіть з тилу ворога… Завдання – це розришити і закріпить цей клин в обороні противника", - зазначив експерт.

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