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“Ми маємо виступити проти цієї неприхованої агресії”: Байден закликав світ не йти на поступки Росії

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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“Ми маємо виступити проти цієї неприхованої агресії”: Байден закликав світ не йти на поступки Росії

Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН, 19 вересня 2023 року / Associated Press

Вашингтон разом із союзниками планує підтримувати Україну в захисті її суверенітету та територіальної цілісності надалі.

За словами президента США Джо Байдена, Росія сподівається, що світ “втомиться і дозволить їй розчавити Україну без наслідків”.

Про це стало відомо із виступу американського лідера на Генеральній асамблеї ООН 19 вересня. 

“Але я питаю у вас: якщо ми покинемо ключові принципи Хартії ООН, аби догодити агресору, чи зможе будь-яка держава-член бути впевненою у власній захищеності? Якщо ми дозволимо вирізати Україну, чи незалежність будь-якої нації в безпеці? Відповідь — ні”, — сказав Байден.

“Ми маємо виступити проти цієї неприхованої агресії сьогодні, аби запобігти іншим потенційним агресорам завтра”, — йдеться у промові. 

Нагадаємо, експерт озвучив головне завдання Володимира Зеленського під час візиту до Вашингтона.

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Дата публікації
Перегляди
171
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