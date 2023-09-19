“Ми маємо виступити проти цієї неприхованої агресії”: Байден закликав світ не йти на поступки Росії

Вашингтон разом із союзниками планує підтримувати Україну в захисті її суверенітету та територіальної цілісності надалі.

За словами президента США Джо Байдена, Росія сподівається, що світ “втомиться і дозволить їй розчавити Україну без наслідків”.

Про це стало відомо із виступу американського лідера на Генеральній асамблеї ООН 19 вересня.

“Але я питаю у вас: якщо ми покинемо ключові принципи Хартії ООН, аби догодити агресору, чи зможе будь-яка держава-член бути впевненою у власній захищеності? Якщо ми дозволимо вирізати Україну, чи незалежність будь-якої нації в безпеці? Відповідь — ні”, — сказав Байден.

“Ми маємо виступити проти цієї неприхованої агресії сьогодні, аби запобігти іншим потенційним агресорам завтра”, — йдеться у промові.

Нагадаємо, експерт озвучив головне завдання Володимира Зеленського під час візиту до Вашингтона.

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