"Ми можемо зробити це швидко": Зеленський про відбудову зруйнованої окупантами інфраструктури України

"Ми можемо зробити це швидко": Зеленський про відбудову зруйнованої окупантами інфраструктури України

Президент закликав підтримувати одне одного.

Ми все відбудуємо і зможемо зробити це швидко.

Про це 14 березня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російські війська продовжують знищувати нашу інфраструктуру, продовжують бити по наших містах. Ми все відбудуємо, все відновимо, кожну вулицю, кожного міста, кожний будинок, кожну квартиру, кожного українця після війни. Я впевнений ми можемо зробити це швидко, ми спрямуємо на це усі наші сили, усю допомогу світу. Ми вже формуємо фонди, щоб Україна жила", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: