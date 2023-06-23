Ми на порозі кардинальних змін щодо Криму: Чубаров про значення Чонгарського мосту для окупантів

Через удар по Чонгарському мосту на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом логістика російський військ значно ускладнилася, адже основний вантажний потік російських окупантів із військовою технікою та боєкомплектом проходив мостом через Чонгарську протоку.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEДOM голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, тепер цей потік доведеться здійснювати через Каланчак і Чаплинку: “А це дуже ускладнює рух, і ті дороги набагато слабші, ніж траса до Джанкоя, окупованого Мелітополя, Маріуполя і далі на Ростов. Тому можна сказати, що ударом по мосту дуже ослаблені можливості Росії постачати значну частину військового спорядження і боєприпасів”.

Чубаров зазначив, що росіяни намагаються приховувати інформацію про стан Керченського мосту, не дивлячись на рапорти про те, що міст відремонтований після минулорічного підриву: “Проте вони дуже дозують пропуск вантажних поїздів, пасажирські йдуть за графіком. Обмежено проїзд і вантажних автомобілів”.

Як додаткові можливості, навесні цього року росіяни запустили паромну переправу, розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу: “Принаймні було розпорядження керівництва країни-агресора про виділення 80 млн доларів для відновлення паромної переправи з території Росії на територію окупованого Криму. Для цих цілей призначені 6 паромів”.

Але, мабуть, цього недостатньо, тому сухопутний коридор для російських окупаційних військ мав і має особливе значення в Криму, зауважив Чубаров: “Тому, мені здається, вся увага зараз приділяється Кримському мосту”.

Він резюмував: “Думаю, всі звернули увагу, що кілька днів тому міністр оборони країни-агресора навіть намагався попередити про те, що вони не допустять, щоб по мосту було завдано ударів. Отже, вони відчувають, що ці удари скоро можуть бути. Тим більше, відповідна зброя, наскільки ми розуміємо, у Збройних сил України є”.

Нагадаємо, 22 червня російські колаборанти, зокрема самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов і російський гауляйтер із Херсонщини Володимир Сальдо, заявили про удар по Чонгарському мосту, що веде з Херсонщини до Криму.

Читайте також: