"Ми на боці дипломатії": Туреччина не запроваджуватиме газові санкції проти Росії

Анкара виступає за дипломатію.
Туреччина не приєднуватиметься до міжнародних санкцій проти Росії через її війну з Україною.
Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез, повідомляє Sabah.
"Наш президент заявив, що ми не хочемо бути стороною санкцій. Ми заявили, що ми на боці дипломатії. Ми бачимо, що ми не маємо проблем з газом", - зазначив він.
Тим часом, Європейський Союз готує поетапний план відмови від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року. План відмови підготують до кінця травня 2022 року.
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