"Ми на боці дипломатії": Туреччина не запроваджуватиме газові санкції проти Росії

"Ми на боці дипломатії": Туреччина не запроваджуватиме газові санкції проти Росії

Анкара виступає за дипломатію.

Туреччина не приєднуватиметься до міжнародних санкцій проти Росії через її війну з Україною.

Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез, повідомляє Sabah.

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"Наш президент заявив, що ми не хочемо бути стороною санкцій. Ми заявили, що ми на боці дипломатії. Ми бачимо, що ми не маємо проблем з газом", - зазначив він.

Тим часом, Європейський Союз готує поетапний план відмови від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року. План відмови підготують до кінця травня 2022 року.

ТСН.ua