“Ми на своїй землі і залишимося тут до Перемоги”. Рятувальники Бахмута щоденно несуть службу у місті

Вони тримаються вже одинадцять місяців. Рятувальники Бахмута відмовилися залишати місто. Бо вони потрібні людям, які ще досі живуть у ньому.

“Зараз у місті залишилося десь близько 10 тисяч людей. Переважно це літні люди. Втім, на жаль, серед них є і діти. Вони живуть у підвалах своїх будинків і відмовляються виїжджати. Кажуть, їм нема куди їхати, в них немає грошей, щоб десь жити… І скільки разів ми не намагалися їх переконати все ж залишити небезпечне місто – вони все ще тут. Ну, і ми тут. Щодня розвозимо їм питну воду, їжу та ліки. Без цього вони б точно не протрималися довго”, – розповідає начальник Бахмутського районного управління ДСНС Дмитро Нікулеско.

Дмитро Нікулеско на виїзді на місце пожежі

На початку грудня росіяни обстріляли автівку рятувальників, якою вони пересувалися містом. Тому до Нового року міська рада Маріуполя та благодійники подарували бахмутським вогнеборцям нову броньовану автівку. Хлопці не забарилися із назвою для свого нового чотириколеіного друга і дали йому метафоричне імʼя – Фенікс. Тепер розвозять воду та їжу на ньому.

Вода для мешканців Бахмута

“Щодня ми розвозимо до 500 літрів води. Інколи ліквідуємо пожежі та забираємо поранених цивільних, перевозимо їх до шпиталів. Обстріли не припиняються. І навіть всі ці заяви про Різдвʼяне перемирʼя – чергова російська брехня,” – констатує Дмитро нинішню ситуацію в місті.

За словами рятувальника, на цей момент сімдесят відсотків міста зруйновано.

“Свої родини хлопці вивезли. Наприклад, я вивіз свою вагітну дружину ще навесні. А влітку у нас народився син Андрій. Моя Аня все розуміє, бо вона сама офіцер. І до війни працювала в нашому управлінні психологом”.

Дмитро та Ганна біля РАЦСу в Бахмуті

“Ми познайомилися тут, у Бахмуті, тут і розписалися. Щоправда, РАЦСу, де нас розписували, вже немає. Та й прекрасна набережна біля річки Забахмутки, де ми робили нашу весільну фотосесію, вже теж зруйнована вщент. На це, звичайно, боляче дивитися.”

Дмитро та Ганна з новонародженим Андрійком

Синові Дмитра вже 4 місяці. Протягом цього часу рятувальник бачив його лише двічі – одразу після народження і на хрестинах. Узяв вихідні на кілька днів. І знову повернувся до Бахмута.

“Ми познайомилися три роки тому, – згадує дружина Дмитра Ганна. – Тоді Діма вразив мене своєю харизматичністю, щирістю, добротою. Тому й закохалася. Його поважають підлеглі хлопці. Він суворий, але точно справедливий. І зараз він не відсиджується десь в укриттях. Хоча як начальник управління міг би просто сидіти на місці й керувати. Але Діма разом з хлопцями виїжджає на всі пожежі та завали. Він мені завжди каже: я присягався своїй Батьківщині, тому інших варіантів у мене немає. Всі хлопці, які там зараз із ним залишилися, дуже гостро відчувають свій обовʼязок перед Україною. Тому й ухвалили для себе таке непросте рішення – залишитися в Бахмуті”.

Зараз Ганна Нікулеско живе разом із новонародженим сином у Кропивницькому. Жінка із сумом констатує, що навіть після нашої Перемоги їй повертатися нікуди.

“Я памʼятаю цей дзвінок Діми. Це було саме після моєї виписки з пологового. Він подзвонив і сказав: нашої роботи більше немає. Мав на увазі будівлю пожежної частини. А через годину присилає фотографії. І я зрозуміла, що і квартири нашої вже немає… Тому боляче це все. Це ж було красиве місто, в якому ми закохалися одне в одного і мріяли про щасливе життя...” – зітхає Ганна.

Дружина рятувальника зізнається, що вже звикла до хвилювань за життя чоловіка. Втім, щодня просить його бути обережним і памʼятати про головне правило будь-якого рятувальника – спочатку переконатися у власній безпеці, а потім допомагати потерпілому. Бо мертвий рятувальник – поганий рятувальник.

“Коли він приїжджав до нас у Кропивницький, на хрестини сина, я побачила, що на заставці його телефона – моя фотографія з сином. Діма помітив мій погляд, і сказав: ви мої янголи-охоронці. Тому зі мною все буде добре".

Нещодавно, за вірну службу Україні президент нагородив Дмитра Нікулеска Орденом “За мужність” III ступеня. Втім, саму нагороду рятувальник ще не отримав. Вірить, що візьме її до рук вже після нашої Перемоги, коли його прекрасний Бахмут буде в безпеці.