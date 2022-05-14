"Ми на їхній Батьківщині": окупант з Бурятії бідкається матері на відсутність "патріотизму" в армії РФ

"Ми на їхній Батьківщині": окупант з Бурятії бідкається матері на відсутність "патріотизму" в армії РФ

Російський окупант, який родом з Бурятії, розповів матері про відсутність патріотизму в армії РФ.

Загарбник вважає, що йому потрібно їхати з України та звільнятись з армії.

Про це йдеться у перехопленій розмові окупанта з матір'ю, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант із 2 десантно-штурмової бригади РФ, яка дислокується у Херсонській області, розповів матері, що він не бачить сенсу у "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватись та готові захищати свою землю, натомість російські військові роблять усе можливе, щоб найшвидше повернутись до РФ.

"Чого вони здаватися будуть, ми на їхній Батьківщині? Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися… Зараз на контракт сюди ніхто не піде. Кого не спитай, у кого контракт закінчується – не горить бажанням", - каже російський окупант.

Здивована росіянка запитує сина про "патріотизм", на що той відповідає, що командир його батареї ще на початку війни вистрелив собі в ногу, щоб не воювати". На це його мати заявляє, що тоді Захід може почати війну проти РФ, проте росіянин каже, що може лише тоді Путін схаменеться.

"Він же розуміє, що ми тут отримуємо жорстко. Боєприпасів та людей – немає… Згідно зі статутом, якщо від бригади менше ніж 50% залишилось, бригаду виводять або приряджають до іншої бригади. А ми своєю бригадою так і воюємо. Тільки народу менше стає… У нас люди самі зникають. Хтось безвісти зник, хтось в полоні, хтось ховається, хтось вже в росії", - відповідає матері окупант.

Нагадаємо, до окупованого Севастополя звозять вбитих і поранених росіян з острова Зміїний. Із сорока зв’язківців збройних сил РФ, відряджених туди, живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих.

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