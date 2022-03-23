"В Україні стріляє кожний кущ, кожне вікно": військовий експерт розповів про слабке місце армії РФ

На думку Жданова, українці сьогодні опановують щось на кшталт моделі оборони Швейцарії.

Дотримання жорсткої ієрархії військовими РФ програє децентралізації, що притаманна українським захисникам, таку думку Радіо НВ висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, це докорінно змінює хід бойових дій. Російська армія є занадто вертикально інтегрованою: бійці та командири на місцях нічого не роблять, доки не отримають наказ.

На думку Жданова, українці сьогодні опановують щось на кшталт моделі оборони Швейцарії.

"Країна ніколи не воювала, і в них ця оборона існує теоретично, а ми вже набуваємо бойовий досвід. Думаю, що у майбутньому це буде основою побудови нашої концепції національної безпеки України. [Модель] показала найбільшу ефективність, тому що коли воює населення, народ, нація, її перемогти неможливо. Коли стріляє по противнику кожний кущ, кожне вікно, то успіху в такій країні противник ніколи мати не буде", - зазначає експерт Олег Жданов.

Українська армія продемонструвала децентралізацію, а часом це схоже на махновщину, коли звичайні люди відловлюють окупантів, а поруч з ним працюють тероборона, СБУ, ЗСУ чи інші. Тож експерт вважає, що така низова ініціатива є однією з найбільших переваг України.

"Ми наносимо таке вогневе ураження, яке позбавляє боєздатності російські частини. Вони змушені відводити свої частини для того, щоб поповнити втрати або відновити боєздатність. З [першим] є великі проблеми, тому що на сьогодні ми не спостерігаємо оперативного накопичення резервів РФ. Вони намагаються зібрати особовий склад, але поки у них нічого не виходить", - зазначив він.

Нагадаємо, г олова МЗС стверджує, що здатність України перемогти свого більшого сусіда базується на трьох стовпах: українська витривалість, постачання зброї та санкції Заходу.

"Ми завжди усвідомлювали, що з нами не буде країни, яка буде битися пліч-о-пліч, що це буде хрест, який ми повинні нести. Але щоб допомогти нам, країни можуть зробити дві речі: надіслати нам необхідну зброю та ввести санкції", - додав він.

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