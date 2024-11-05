"Ми народженні для війни": військова висловилась про мобілізацію жінок

Росіян набагато більше, а в нас досі немає технологічної переваги.

Військова 92 окремої штурмової бригади Євгенія Закревська заявила, що новобранців в ЗСУ не вистачає навіть на поповнення втрат. Тому запровадження чітких термінів служби неможливе і треба мобілізувати жінок.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю hromadske.

При цьому військова пропонує налагодити ротації та активізувати мобілізацію. За її словами, вже давно потрібно оголосити обов'язкову мобілізацію жінок.

"Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк", – наголосила військова.

Вона також висловилась стосовно бронювання. Євгенія Закревська вважає це системною проблемою, а не поодинокими випадками.

"Балістика" – виробник військового спорядження, який забезпечує захистом не один підрозділ, чий власник і половина менеджменту воюють з перших днів повномасштабки, – не може забронювати своїх працівників, а служби доставлення, спортзали, готелі роблять це без проблем", – зазначила Євгенія Закревська.

Також військові, які перебувають на ротації, мають бути вдома, а не "стирчати" в пункті постійної дислокації. Так вони дійсно зможуть відпочити.

"Хочемо ми чи ні – ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави – це спротив", – підсумувала Закревська.

Нагадаємо, в Україні потрібно формувати оперативні резерви за прикладом скандинавських країн чи Ізраїлю.

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