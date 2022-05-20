Ми назвали її "Мапа": жителі Гостомеля розповіли про подарунок, який допоміг дитині пережити жахи окупації

Жителька Гостомеля Ірина Шкорнякова розповіла, як під час евакуації з окупованого Гостомеля її знесилена матір подарувала незнайомій дитині іграшку.

Згодом у соціальних мережах батьки подякували небайдужим українцям за допомогу, адже саме цей подарунок допоміг дитині пережити жахи окупації.

Про це у Facebook написала Ірина Шкорнякова.

Вона розповіла, що її батьки пережили жахи окупації в Гостомелі. Ірина намагалась врятувати своїх рідних, проте їй говорили, що поки це неможливо. Згодом родичам жінки таки вдалось вирватись до Києва. Вони були втомлені та голодні. Люди розповіли про те, як до їхньої квартири увірвались окупанти та погрожували їм зброєю. Після цього вони були змушені жити у підвалі, оскільки їх ніхто не відпускав. Також вони перебували у в'язниці в Бучі, де у підвалах була вода по коліна, а місцевий священник просив допомогти поховати тіла загиблих.

"І серед всього цього жаху, у моєї мами в сумці якимось дивом, була з собою зв'язана нею власноруч іграшка мавпи. І коли вже не було сил йти та перспектив вижити, і знесилена мама вже не могла нікуди йти і сказала про це вголос татові - саме в цей момент почула плач дитини біля себе і віддала їй іграшку, дитинка заспокоїлася. Дивом звідкись одразу в неї з'явилися сили та під'їхав евакуаційний автобус. І ось знайшлася ця іграшка, що мама віддала дитині в самому пеклі Гостомеля", - розповіла Ірина.

Згодом у соціальних мережах опублікували допис тих самих людей, чиїй дитині подарували іграшку. Вони подякували небайдужим, оскільки це допомогло дитині пережити жахи окупації.

Фото: Iryna Skorniakova

Фото: Iryna Skorniakova

Нагадаємо, на Київщині затримали зрадника, який допомагав окупантам.

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