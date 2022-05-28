"Ми не бачилися місяцями": Зеленський розповів про розлуку з дітьми під час війни

"Ми не бачилися місяцями": Зеленський розповів про розлуку з дітьми під час війни

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що переживав як батько, коли російська армія напала на Україну.

Зеленський розповів, що у той ранок, 24 лютого, він навіть не встиг дітям нічого сказати, після цього вони довго не бачилися.

Про це очільник України Володимир Зеленський розповів інтерв’ю проєкту Nieuwsuur нідерландського каналу NOS.

"Треба бути прикладом для дітей - і в цій війні, і в житті. Треба показувати своїм дітям, що в житті може бути будь-яка позиція, окрім зрадницької", - наголосив глава держави.

Також український президент пригадав ранок 24 лютого, коли Росія вторгнулася до України.

"Я навіть нічого не встиг їм сказати. Вони прокинулися зранку від ракетних ударів, вони їх чули. Я уже був зібраний, я вже знав, що почалася війна. Я поїхав о 4 годині ранку на роботу. І після цього ми не бачилися місяцями", - казав Зеленський.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю президент України Володимир Зеленський заявив, що згідний говорити з Путіним лише через те, що усі інші політичні фігури у Росії нічого не вирішують.

Зеленський у зверненні 27 травня розповів про "дуже важку ситуацію" на Донбасі

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