"Ми не боїмося, на кожен удар буде жорстка відповідь" – Єрмак про масований ракетний обстріл України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що на кожен удар Росії буде жорстка відповідь, коментуючи масований ракетний обстріл України у понеділок, 10 жовтня.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Росіяни – ганебні невдахи. Ви думали нас налякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних боягузів? Ви думаєте, що ми будемо зупинятися? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Відповідатимуть цілі покоління росіян", – наголосив він.

Він також зазначив, що Збройні сили України продовжать йти вперед й знищувати кожного, хто прийде до України зі зброєю.

"Ці удари роблять нас ще злішими. Ці удари лише пришвидшать наш рух вперед. Ми не боїмося. Ми стаємо лише злішими і точнішими", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по низці міст України. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти зранку випустили по Україні 75 ракет, 41 з них – збили сили ППО.

Детальніше про ракетний удар Росії по Києву та низці інших міст читайте у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: