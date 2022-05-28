"Ми не дамо йому таку можливість": Жданов розповів, що саме Путін може оголосити перемогою на Донбасі

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що єдиною бодай якоюсь перемогою на Донбасі президент Росії Володимир Путін може оголосити захоплення Сєвєродонецька, навколо якого зараз тривають бої.
Проте в українських військових є всі шанси утримати це місто.
Про це Жданов розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 28 травня.
"Все залежить від Збройних сил України. Я думаю, що ми не дамо йому (Путіну – ред.) таку можливість. І єдина перемога, яку він може найближчим часом оголосити, і, до речі, вони її вже майже оголосили, – це Сєвєродонецьк. І в нас є всі шанси утримати це місто", – зауважив військовий експерт.
"Тоді для Російської Федерації не буде найближчим часом взагалі нічого для оголошення", – додав він.
Нагадаємо, раніше цього ж дня Жданов повідомив, що в готелі "Мир" Сєвєродонецька тривають бойові дії, і російські війська намагаються закріпитися в будівлі. Проте загалом саме місто перебуває під контролем ЗСУ.
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