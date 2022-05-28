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"Ми не дамо йому таку можливість": Жданов розповів, що саме Путін може оголосити перемогою на Донбасі

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"Ми не дамо йому таку можливість": Жданов розповів, що саме Путін може оголосити перемогою на Донбасі

Фото: Associated Press

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що єдиною бодай якоюсь перемогою на Донбасі президент Росії Володимир Путін може оголосити захоплення Сєвєродонецька, навколо якого зараз тривають бої.

Проте в українських військових є всі шанси утримати це місто.

Про це Жданов розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 28 травня.

"Все залежить від Збройних сил України. Я думаю, що ми не дамо йому (Путіну – ред.) таку можливість. І єдина перемога, яку він може найближчим часом оголосити, і, до речі, вони її вже майже оголосили, – це Сєвєродонецьк. І в нас є всі шанси утримати це місто", – зауважив військовий експерт.

"Тоді для Російської Федерації не буде найближчим часом взагалі нічого для оголошення", – додав він.

Нагадаємо, раніше цього ж дня Жданов повідомив, що в готелі "Мир" Сєвєродонецька тривають бойові дії, і російські війська намагаються закріпитися в будівлі. Проте загалом саме місто перебуває під контролем ЗСУ.

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